Noureddine Bhiri et la polémique du "Monsieur"

Le chef du bloc parlementaire du bloc Ennahdha, Noureddine Bhiri a tenu à préciser, ce lundi 24 février 2020, qu’il a été contacté par les membres de l’équipe d’Elyes Fakhfakh pour s’excuser du fait que son nom n’ait pas été précédé par « Monsieur », comme le reste des signataires du document contractuel.

« J’ai signé rapidement. Il y avait une grande présence médiatique et je ne me suis pas rendu compte du détail. Ils m’ont indiqué que c’était une omission et une erreur », a-t-il indiqué dans un communiqué publié sur la page officielle du parti.

Notons que la copie a été retouchée pour remédier à l’erreur qui s’y est initialement glissée et qui a suscité des interrogations.

Par ailleurs, à l’issue de la signature du document contractuel de la coalition gouvernementale, Noureddine Bhiri a affirmé que cette note fixe les priorités du gouvernement et les grandes lignes de son programme économique, social et politique.

Il a d'ailleurs indiqué que le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh s’est engagé à trouver un mécanisme de coordination entre les partis à propos des décisions, notamment en ce qui concerne les grandes nominations. Il a indiqué qu’il avait mentionné ce point à Elyes Fakhfakh, suite à la consigne du président du mouvement qui a constaté le manque de précision à ce niveau.





S.H