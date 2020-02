Abdelaziz Kotti rend hommage à Lobna Jeribi

L’ancien dirigeant de Nidaa Tounes a rendu hommage à son ancienne collègue à la constituante, Lobna Jeribi, dans un post Facebook daté du 19 février 2020.

« C’est un modèle de la femme tunisienne éduquée, cultivée, ayant des avis et des positions fermes en plus de sa moralité et de sa modestie… », écrit l’ancien élu. Il ajoute ensuite que ce serait un honneur pour la Tunisie et pour la femme tunisienne que Lobna Jeribi soit ministre. Il se dit également certain que son éviction pour son appartenance partisane a privé la Tunisie d’une grande compétence.

« Ce n’est pas vous qui avez perdu un poste, c’est la Tunisie qui a perdu compétence, intégrité et moralité », ajoute l’ancien dirigeant Nidaa Tounes.

S.F