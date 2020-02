Les publications de Yassine Brahim sur le groupe Ya Gdim régalent les internautes

Alors que ses apparitions sont devenues très rares sur la toile depuis qu’il a démissionné de la présidence d’Afek Tounes en octobre 2019, Yassine Brahim a trouvé un nouveau moyen de faire parler de lui.

Sur le groupe Ya Gdim qui rassemble aujourd’hui plus de 500.000 membres, dont plusieurs personnalités de la scène politique, Yassine Brahim est un membre très actif. Ses publications, très commentées, les internautes qui ont perdu sa trace sur les réseaux sociaux.

Yassine Brahim y évoque son enfance et son adolescence, et ses souvenirs des années 80-90’s faits de passages chez le coiffeur du coin, des gifles de sa mère, des parties de foot dans le quartier, et de ses bizutages de jeune étudiant. Des publications qui suscitent les rires mais aussi les railleries des internautes.

R.B.H