Hassen Fathalli traite Yassine Ayari de menteur pitoyable

L'ancien chargé de l’information à l’Assemblée des Représentants du Peuple, Hassen Fathalli et le député Yassine Ayari ont eu ce lundi 3 février 2020, un échange des plus acerbes sur les réseaux sociaux.

L’histoire a semble-il commencé lorsque Hassan Fathalli s’est étonné qu’on puisse élire Yassine Ayari.

« Alors comme ça Fathalli est étonné de me voir élu ? Je lui dis que j’ai été élu deux fois et que j’ai donné des résultats en un an et demi plus que dix députés en 5 ans » a commencé par répondre Yassine Ayari avant d’accuser Hassan Fathalli d’avoir accédé à l’ARP à travers un concours qu’il a passé tout seul dans des conditions frauduleuses.

Hassen Fathalli a répondu à Yassine Ayari dans un post incendiaire où il l’a traité à plusieurs reprises de menteur. « Quand tu m’as croisé à l’ARP tu es devenu blême car tous les jours tu t’amènes avec un mensonge et un scandale, au moins trouve-toi un autre mensonge. Je suis conseiller à l’ARP malgré toi et nous nous retrouverons au Tribunal quand ton immunité sera levée comme je t’ai promis. Menteur et pitoyable… » a lancé Fathalli à l’encontre de Yassine Ayari.

M.B.Z