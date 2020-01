Funérailles de Lina Ben Mhenni : Rached Khiari ne peut contenir sa haine !

Fidèle à sa réputation, le député controversé Rached Khiari a publié un statut sexiste et incitant à la haine, ce mardi 28 janvier 2020, pour commenter la présence des femmes aux funérailles de la militante Lina Ben Mhenni.

Rached Khiari qui n’a pas hésité à afficher le signe Rabiâa en pleine plénière, semble ne pas admettre que des femmes puissent porter un cercueil en scandant le mot « égalité ». Ne s’arrêtant pas là dans ces propos haineux, il les a traitées « de malades, marchandant avec la mort », tout en souhaitant leur mort.

Un statut qui dénote d’une grande haine et d’une idéologie extrémiste, indigne d’un représentant du peuple tunisien au sein de la plus haute institution du pouvoir de l’Etat. Alors que la militante défunte Lina Ben Mhenni s'était battue, de son vivant, en faveur de l'égalité, la liberté et la justice, Rached Khiari ne semble prêter que peu d'intérêt à ces causes, préférant dicter aux gens comment ils doivent mener leurs vies.

S.H