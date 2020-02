Officiel - Composition et biographies du gouvernement Elyes Fakhfakh

Le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh a annoncé ce soir, mercredi 19 février 2020, la composition de son équipe gouvernementale après sa rencontre avec le chef de l’Etat Kaïs Saïed.

Il a affirmé que « les différentes parties politiques ont fait preuve d’une grande élégance et ont fini par privilégier l’intérêt national », précisant que « le gouvernement réunira une large coalition politique » et « comptera de grandes compétences indépendantes ainsi que des personnalités politiques » et ce afin de « redonner la confiance aux Tunisiens ».

La composition du gouvernement se présente comme suit :

-Ministre de la Défense nationale : Imed Hazgui

-Ministre des Affaires étrangères : Noureddine Erray

-Ministre de la Justice : Thouraya Jeribi

-Ministre de l’Intérieur : Hichem Mechichi

-Ministre des Finances : Mohamed Nizar Yaiche

-Ministre de l’Industrie : Salah Ben Youssef

-Ministre du Transport et de la Logistique : Anouar Maârouf

-Ministre des Affaires sociales : Habib Kechaou

-Ministre des Technologies de la communication et de l'Economie numérique : Mohamed Fadhel Kraiem

-Ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale : Mohamed Selim Azzabi

-Ministre de l’Education : Mohamed Hamdi

-Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Slim Choura

-Ministre de la Santé : Abdellatif Mekki

-Ministre du Commerce : Mohamed Msilini

-Ministre de l’Energie et des Mines : Mongi Marzouk

-Ministre du Tourisme et de l’Artisanat : Mohamed Ali Toumi

-Ministre des Affaires culturelles : Chiraz Laâtiri

-Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières : Ghazi Chaouachi

-Ministre de la Jeunesse et des Sports : Ahmed Gaâloul

-Ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors : Asma Shiri

-Ministre de l’Equipement : Moncef Sliti

-Ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi : Fathi Belhaj

-Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques : Oussama Kheriji

-Ministre des Affaires religieuses : Ahmed Adhoum

-Ministre de l’Environnement : Chokri Ben Hassan

-Ministre des Affaires locales : Lotfi Zitoun

-Ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et de la Lutte contre la corruption : Mohamed Abbou

- Ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands Projets : Lobna Jeribi

-Ministre des Droits de l’Homme et des relations avec la Société civile et les institutions constitutionnelles : Ayachi Hammami

-Ministre auprès du chef du gouvernement en charge des relations avec le Parlement : Ali Hafsi

-Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères : Salma Ennaifer

- Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Agriculture, chargée des ressources hydrauliques : Akissa Bahri