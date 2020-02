Hasna Ben Slimane : je suis harcelée !

« C’est moi qui fait mon poste à l’Isie et non l’inverse » a affirmé Hasna Ben Slimane, magistrate et membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), dans une déclaration accordée ce mercredi 26 février 2020, à 216 TV. Hasna Ben Slimane a réagi aux critiques la visant et mettant en doute sa position au sein de l’instance.

« Contrairement aux personnes qui ont intégré l’Isie pour ajouter une ligne sur leur CV, ma réputation me précède et je suis là pour servir la transparence et la crédibilité des élections. Je n’ai rien à prouver et ma position n’est pas à mettre en doute », a-t-elle dit.

« Je me bats pour que la parité soit respectée et que le vice-président de l’Isie soit une femme et pour cela, je subis de grandes pressions voire du harcèlement » ajoute Hasna Ben Slimane. Elle souligne qu’elle ne pliera pas et qu’elle continuera quand même à livrer son combat pour la parité au sein de l’Isie, expliquant : « aujourd’hui, lors d’une réunion avec des représentants de la société civile, et lorsque ce point a été abordé en toute objectivité, un membre de l’instance est sorti passer un coup de fil à ses collègues, les mettant en garde contre les tentatives de Hassna Ben Slimane de s’attaquer à eux et me faisant porter la responsabilité de déclarations médiatiques qui ne sont pas les miennes ». Elle annonce, dans ce sens, qu’elle portera plainte contre un membre de l’instance suite à « ces dépassements ».

Par ailleurs, l’ancienne porte-parole de l’Isie a ajouté : « Je n’ai fait aucune déclaration polémique », réagissant au gel, en septembre dernier, de son poste par le conseil de l’instance.

M.B.Z