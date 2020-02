Fayçal Tebbini : le vote sera pour le parlement et non pour le gouvernement !

Le député Fayçal Tebbini a indiqué, ce mercredi 26 février 2020, lors de son intervention à l’assemblée des représentants du peuple, que le vote de confiance qui aura lieu, sera pour le maintien du Parlement et non pour le gouvernement Fakhfakh.

« Il ne faut pas se voiler la face, les députés vont voter pour leur propre maintien à cette assemblée et non pour le gouvernement Fakhfakh. Je ne voterai pas pour ce gouvernement, parce qu’aucun gouvernement ne peut être formé dans le cadre de ce paysage politique. La seule solution est la dissolution de ce Parlement et l'organisation d'élections législatives anticipées », indique M. Tebbini, tout en exprimant son amitié pour certains membres de l’équipe proposée par Elyes Fakhfakh.

S.H