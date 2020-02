Mustapha Ben Ahmed : le président de la République sera responsable du bilan du gouvernement

Le dirigeant et chef du bloc parlmentaire de Tahya Tounes Mustapha ben Ahmed a été présent ce dimanche 23 février 2020, à l’émission 7/7 sur les ondes d’Express Fm, pour revenir sur les derniers développements sur la scène nationale, notamment, en rapport avec la formation du prochain gouvernement.

Mustapha Ben Ahmed a affirmé qu’il n’est pas au courant des tentatives menées par son parti Tahya pour former un gouvernement sans Ennahdha à travers des contacts établis avec Qalb Tounes. « Je ne suis pas au courant et il n’y a rien d’officiel. Cela dit, il est possible que ce soit vrai. Quand Ennahdha avait annoncé son retrait du gouvernement Fakhfakh, il fallait bien présenter un gouvernement avec ou sans Ennahdha. Des contacts avec Qalb Tounes auraient eu lieu peut-être ».

D’autre part, il a indiqué que le programme gouvernemental établi par Elyes Fakhfakh en concertation avec les partis politiques serait signé avant le passage au vote. « Les différends par rapport au programme restent théoriques. Tout le monde sera amené à l’évidence face à la réalité de la situation ».

M. Ben Ahmed a indiqué, par ailleurs, qu’il y avait des scénarios selon lesquels certaines parties voulaient retirer la confiance au gouvernement Youssef Chahed. « Le président de la République, Kaïs Saïed a pris les choses en main en l’absence d’une cour constitutionnelle. Il a tiré au clair la situation, en mettant un terme aux multiples interprétations ».

Revenant, sur le conflit entre le chef du gouvernement Youssef Chahed et l’UGTT, il a indiqué que le problème a été dépassé grâce à plusieurs médiations. « Le conflit avait un caractère personnel. J’espère que ce genre de conflits ne se reproduise plus ».

Le dirigeant Tahya Tounes a estimé que les partis composant le gouvernement Fakhfakh seront les responsables de son bilan face au parlement et face au peuple tunisien, chacun selon son poids et selon son degré d’influence. Il a ajouté que le président de la République assumera, également la responsabilité de ce gouvernement, puisque c’est lui qui a désigné Elyes Fakhfakh.

S.H