Le député Attayar, Majdi Karbai, a affirmé, ce dimanche 23 février 2020, lors de son intervention sur les ondes de Mosaïque Fm qu’aucun tunisien résidant en Italie n’est atteint du coronavirus, d’après ce que lui a confirmé l’ambassadeur de Tunisie en Italie, Moez Sinaoui.

« J’ai contacté notre ambassadeur en Italie, Moez Sinaoui qui m’assure qu’aucun tunisien n’est atteint du Coronavirus. Le consul général à Milan a lancé un appel pour toute aide ou renseignement, rappelant toutes les mesures de protection contre le virus », précise Majdi Karbai appelant la communauté tunisienne à ne pas céder aux provocations.

M. Karbai a noté que 79 cas de coronavirus ont été enregistrés en Italie dans cinq régions au nord du pays. « Pour le moment, les chiffres indiquent 54 cas en Lombardie, 17 au Vénétie, 2 en Émilie-Romagne et 2 à la région de Lazio et un cas au Piémont. Des mesures préventives ont été prises, notamment la fermeture de plusieurs facultés jusqu’au 3 mars, outre les bars, écoles et autres lieux publics ».

