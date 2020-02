Un avant-goût du prochain James Bond, avec certaines cascades du Land Rover Defender

Land Rover vient de publier une vidéo et des photos époustouflantes sur une des stars du prochain film de James Bond "Mourir Peut Attendre" (prévu dans les salles en avril 2020), le nouveau Defender qui justement a réalisé lui-même ses propres cascades.

En effet, les technologies tout-terrain réputées de Land Rover, ses capacités de franchissement et sa durabilité extrême ont fait du nouveau Defender le choix évident pour la scène de poursuite de ce film d’actions.

On apprend ainsi que 10 Defenders ont été utilisés dans la production de Mourir peut attendre, y compris le septième Defender construit (VIN 007).

Les séquences de cascades effectuées par le nouveau Land Rover Defender démontrent ses capacités sur terrain accidenté. La vidéo montre en avant-première les prouesses dont est capable le nouveau Defender, et que l’on pourra découvrir dans "Mourir Peut Attendre".

Ces images de tournage montrent le nouveau Defender se lançant dans les airs. Les Defender y sont également soumis à d'autres tests extrêmes à grande vitesse dans les marais et les rivières.

La scène de poursuite dans Mourir Peut Attendre a été dirigée par le coordinateur des cascades, Lee Morrison, qui a travaillé aux côtés de Chris Corbould, superviseur des effets spéciaux et des véhicules d'action, et gagnant d'un Oscar.

« Nous avons poussé le Defender dans ses retranchements en termes cascades et de franchissement, afin de générer un maximum d’enthousiasme, d’engouement, et pour donner aux spectateurs un aperçu du défi sans compromis que constitue l’incroyable scène de poursuite que vous pourrez découvrir dans Mourir Peut Attendre », a indiqué Lee Morrison, Stunt Coordinator.

Pour sa part, Nick Collins, Land Rover Defender Vehicle Line Director a expliqué : « Nous avons développé une nouvelle norme de tests pour le Defender, la plus difficile que nous ayons jamais établie, et entièrement spécifique à ce véhicule. La puissance physique et la durabilité sont mesurées par un certain nombre de tests différents, y compris un test de saut de pont qui nous a donné la confiance nécessaire pour réaliser les cascades présentes dans Mourir Peut Attendre, sans modification de la structure du châssis, mis à part l'installation d'une cage de sécurité »

La mise à l’épreuve de ces véhicules était effectuée par la très inspirante Jessica Hawkins, sélectionnée par Lee Morrison, qui a pu découvrir son potentiel en Formule 3 W Series. Il n'a pas hésité à lui offrir l’opportunité de figurer dans Mourir Peut Attendre, son premier film.

« Il n’y a rien de plus fascinant que d'être une cascadeuse dans un film de James Bond, et c'est un honneur de faire partie de ce film incroyable au volant du Nouveau Land Rover Defender », a précisé Jessica Hawkins.

D’après communiqué