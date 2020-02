Mohamed Abbou : je ne répondrai plus aux invitations de Rached Ghannouchi !

Le secrétaire général d’Attayar, Mohamed Abbou, a affirmé, lors de son passage ce mardi 18 février 2020 sur Shems FM, que le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, n’a pas l’intention de changer le ministre proposé à la tête du ministère de l’Intérieur.

« Nous avons cessé de dire nos conditions et nous n’avons jamais été à l’origine des entraves liées au processus de formation du gouvernement ni aujourd’hui et ni avant. Ennahdha veut nous attaquer car son discours est dirigé vers ses bases et une frange de la population qui aime les explications simplistes mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas travailler ensemble, nous l’avons déjà fait » a-t-il poursuivi.

Mohamed Abbou révèle qu'il a eu vent d’un coup de fil d’un dirigeant d’Ennahdha à Elyes Fakhfakh lui disant que tous les problèmes seraient résolus si Attayar était écarté. « Je lui dis qu’Attayar ne lâchera pas sauf si le chef du gouvernement l’évince, autrement nous serons là et veillerons au grain », a ajouté Mohamed Abbou, soulignant que les responsables d’Attayar ont décliné l’invitation de Rached Ghannouchi pour une rencontre prévue aujourd’hui.

« A chaque rencontre, les bases d’Ennahdha diffusent des informations erronées, nous accusant de venir quémander des choses à leur chef. Voilà nous ne répondrons plus à ses invitations pour éviter toute désinformation et instrumentalisation de nos rencontres » a-t-il expliqué.

M.B.Z