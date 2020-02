Oussama Khelifi : Nabil Karoui na pas reçu dinvitation dElyes Fakhfakh

Le député Qalb Tounes, Oussama Khelifi, a démenti toute rencontre prévue ce mardi 18 février 2020, entre le président du parti, Nabil Karoui et le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh.

Alors que la rumeur enfle sur une éventuelle participation de Qalb Tounes dans le gouvernement d’Elyes Fakhfakh, Oussama Khelifi a souligné, lors de son passage sur Mosaïque FM, que Nabil Kaoui n’a reçu aucune invitation du chef du gouvernement et qu’aucune rencontre n’est prévue aujourd’hui.

« Il y a une dynamique créée par des personnalités qui tentent de trouver une solution à la crise et je cite notamment le secrétaire général de l’UGTT et le président de l’Utica, aussi le président du parlement, ce qui est en soi rassurant. La crise a commencé avec l’exclusion de Qalb Tounes et nous n’en sommes pas responsables, ce que nous voulions c’est un gouvernement d’union nationale avec une large assise politique et nous nous sommes proposés dans ce sens or la démarche empruntée par Elyes Fakhfakh est erronée et mène à la cacophonie dans laquelle nous nous trouvons » a-t-il souligné.

M.B.Z