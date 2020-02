René Trabelsi : je n'ai pas été sollicité par Elyes Fakhfakh

Le ministre du Tourisme et du Transport par intérim, René Trabelsi, était l’invité ce matin du mercredi 12 février 2020, de Hamza Belloumi sur Shems FM.

René Trabelsi est revenu sur la polémique causée par les propos de l’homme politique franco-israélien, Meyer Habib, qui a critiqué la position de la Tunisie vis-à-vis d’Israël et appelé à un embargo touristique sur le pays.

« Il était de mon devoir de répondre et je suis très mécontent de ce qui a été dit. Il n’a pas le droit d’appeler au boycott et j’ai d’ailleurs reçu beaucoup de messages de soutien de la part de députés, ministres et autres personnalités françaises. En toute honnêteté si on parle de sport, origine de la controverse, il y a des conditions pour les participations internationales et puis on a Tokyo 2020 dans quelques mois et 150 athlètes tunisiens y participeront. Ils ont des chances de tomber sur des adversaires israéliens, on peut décider de ne pas les affronter mais cela engage des répercussions dont il faudra tenir compte. La question doit être soulevée et ce n’est pas plus mal qu’elle soit sur la table » a-t-il expliqué.

René Trabelsi est ensuite revenu sur son éventuelle participation au gouvernement Fakhfakh, soulignant qu’il n’a pas été sollicité et qu’en tant que ministre il était investi d’une mission plus que du poste. « Si je peux encore être utile à mon pays, bien sûr que je le ferais encore » a-t-il confié.

