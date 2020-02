Habib Belhaj Gouider présente Expo Finances

Habib Belhaj Gouider, président de l'Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) et directeur général de la Banque nationale agricole (BNA), est revenu sur la 8ème édition du Salon international des banques, de l’assurance et des services financiers Expo Finances qui se tiendra du 13 au 15 février 2020 au centre des Expositions Tunis de La Charguia.

M. Gouider a indiqué, au micro de Wassim Ben Larbi sur Express FM ce mardi 11 février 2020, que le Salon Expo Finances est composé de 4 axes : la partie exposition qui regroupe la majorité des banques ainsi que des sociétés d’assurances et des sociétés financières, les workshops animés par des personnalités du secteur, la formation et la compétition avec un hackathon et une simulation, des jeux où on simulera des cybers attaques.

«On est en plein dans tout ce qui est digitalisation, innovation, régulation et inclusion financière. Le programme est ainsi très dense et au profit de la profession et ceux qui côtoient la profession», a précisé le DG commentant la lecture du programme par l’animateur

Et d’ajouter : «Les banques dépensent un argent fou dans la protection de leur système d’information et chaque banque a mis en place une protection renforcée sur la base d’études qu’elle effectue, d’investissements lourds et d’audits externes, le tout pour être à la hauteur de la confiance de ses clients. Le secteur a beaucoup évolué ces dernières années en la matière, et offre aujourd’hui, même s’il y a des attaques, cette faculté de protéger les systèmes et les clients».

I.N