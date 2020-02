Abir Moussi : le PDL votera contre le gouvernement dElyes Fakhfakh

« Le PDL ne votera pas le gouvernement d’Elyes Fakhfakh » a annoncé ce lundi 3 février 2020, la présidente du parti destourien, Abir Moussi, lors de son intervention sur Shems FM.

« Nous nous préparons pour l’opposition et notre position a toujours été claire. Un pays dans une situation critique qui se permet de passer des mois à former un gouvernement à cause des tiraillements politiques, des accords contre-nature et des lobbies ne peut que confirmer l’échec cuisant du système politique. Nous sommes dans une voie qui n’a rien à avoir avec l’intérêt du pays et qui n’est que partage d’un gâteau » a affirmé Abir Moussi, estimant que l’Etat est dirigé arbitrairement et dans une pure logique de calculs étroits.

« Nous sommes contre ce processus et nous l’avons dit d’emblée. Les autres en sont encore à négocier leur part du gâteau, tout est négocié en somme sauf le programme de ce gouvernement et sa stratégie. Nous sommes dans une bagarre politique d’amateurs et non dans un réel processus de formation d’un gouvernement capable de relever les défis auxquels est confronté le pays. La désignation même d’Elyes Fakhfakh est une erreur, tout son bilan n’est qu’échec et ceux qui ont refusé le gouvernement de Jamli pour incompétence ne devraient pas voter pour Fakhfakh pour les mêmes raisons » a-t-elle poursuivi.

« Même si le gouvernement Fakhfakh passe, il ne faut pas en espérer une transformation radicale et une amélioration de la vie des Tunisiens » a affirmé Abir Moussi, soulignant que le problème majeur réside plus dans le système politique biaisé et moins dans le choix des personnes.

« Nous avons voulu profiter de l’élan donné aux forces progressistes après l’échec du gouvernement Jamli pour inverser la tendance et avons été sidérés de voir qu’on nous a qualifiés d’exclusionnistes et qu’on a exprimé une volonté de traiter avec le parti des Frères musulmans [Ennahdha] dont les intérêts sont à l’opposé de ceux de l’Etat civil que nous défendons » a-t-elle ajouté.

M.B.Z