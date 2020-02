Ahmed Gaaloul : la voie empruntée par Elyes Fakhfakh est suicidaire !

Le dirigeant d’Ennahdha, Ahmed Gaaloul, était l’invité ce lundi 3 février 2020, d’Elyes Gharbi sur Mosaïque FM.

Ahmed Gaaloul est revenu sur le report, à la demande de Rached Ghannouchi, de la réunion consacrée à l’examen du document de référence autour des fondements de l’action gouvernementale. Il a expliqué que le chef d’Ennahdha a souhaité avoir plus de temps pour consulter le bureau exécutif du parti et le comité de négociation.

« Le bureau exécutif du parti s’est réuni samedi à 14h et Rached Ghannouchi devait se réunir avec le chef de l’Etat à 19h30 et il a enchainé les réunion depuis. Aujourd’hui à 15h se tiendra la réunion avec le chef du gouvernement désigné. Pour ce qui est du document soumis, Ennahdha pourrait le signer si le contenu répond à sa vision mais cela ne veut pas dire qu’il prendra part au gouvernement s’il n’est pas formé selon les conditions annoncées par le conseil de la Choura. Nous avons appelé à un gouvernement élargi et n’excluant que ceux qui s’excluent eux-mêmes » a-t-il poursuivi, soulignant qu’Ennahdha a planifié ce report avec Elyes Fakhfakh, qu’il ne s’agit nullement d’une démonstration de force et que le parti selon ses termes, « n’est pas dans un bras de fer avec le chef du gouvernement ».

« Nous avons tenté l’expérience d’un gouvernement issu du courant révolutionnaire et elle a échoué, aujourd’hui nous appelons à un gouvernement d’union nationale car le contexte l’exige et nous sommes prêts à travailler Qalb Tounes même si nous n’avons rien de commun avec ce parti. Nous avons tiré la leçon de l’échec du gouvernement Jamli. La ligne révolutionnaire est utopique et c’est vers une coalition qu’il faut s’orienter même si la décision est douloureuse, le pays ne supporterait pas un autre échec » a précisé Ahmed Gaaloul.

Le dirigeant d’Ennahdha a affirmé que son parti estime que Qalb Tounes doit être concrètement présent dans le nouveau gouvernement et que sans gouvernement d’union nationale tout le processus court à l’échec.

« La ceinture proposée est incapable d’assurer la réalisation du programme annoncé. Le terrain qui comporte Tahya Tounes, Echâab et Attayar est volatile et très contradictoire. Elyes Fakhfakh commettra un suicide politique s’il s’obstine à emprunter le chemin qu’il a annoncé et qui n’est attrayant que dans ses titres » a-t-il conclu.

M.B.Z