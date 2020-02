Palmarès "Les Volants d'Or" 2019

Les plus performants dans le secteur automobile durant l’année 2019 ont été récompensés, lors d’une grande soirée qui a eu lieu le 31 janvier 2020 dans un prestigieux hôtel de Gammarth, organisée par 2Fast&Adcom Agency en partenariat avec OLA Energy Tunisie et rehaussée par les Présences de Son Excellence l’Ambassadrice de Suède en Tunisie et de Son Excellence l’Ambassadeur d’Italie en Tunisie.

Après avoir remercié les invités présents, M. Chokri Dridi, Directeur Commercial et Marketing d’OLA Energy Tunisie (ex-Libya Oil Tunisie) a déclaré « Nous félicitons toute initiative de promotion et de valorisation de l’automobile en Tunisie, d’où notre association et soutien à cet événement. Nous sommes aujourd’hui partenaires de plusieurs concessionnaires de renom, marques automobiles et distributeurs de pièces de rechange. Nos carburants, huiles moteurs, services et produits divers sont appréciés quotidiennement et recommandés par plusieurs marques de véhicules de tout type. Et nous continuons à investir et à innover sans arrêt afin de répondre aux différentes exigences des nouveaux moteurs automobiles, où les performances technologiques, énergétiques et environnementales sont devenues très sollicitées ».

Animée par notre confrère Elyes Gharbi, lui-même grand passionné automobile, la soirée a démarré à 20h10 avec la Remise des premiers trophées ;

A ce titre, Stafim Peugeot a été élue par les lecteurs tunisieauto.tn « Meilleur Service Après-vente de nos concessionnaires automobiles », Audi Ennakl « Meilleure Marque Premium » et « Meilleur service après-vente Premium 2019 », Atlas Auto Haval «Meilleure Nouvelle Marque», Volvo Nordic Machinery « Meilleure marque Camion 2019 » et Alpha International Land Rover « Plus Belle Voiture de l’Année 2019 » avec son nouveau Range Rover Evoque.

En effet, ce sont les lecteurs du site tunisieauto.tn qui ont choisi de leur attribuer ces titres respectifs et ils ont été plus 13 897 a participé à ces 5 Sondages 2019 ( 8700 votes en 2018).

Dans l’optique de récompenser également les principaux acteurs du secteur automobile durant l’année 2019, les organisateurs ont remis ensuite 17 autres Volants d’Or 2019 lors de cette sympathique soirée.

Ainsi :

-Le Volant d’Or des Meilleures Ventes Premium 2019 a été remis à Audi Ennakl.

-Le Volant d’Or du Meilleur Evènement Premium 2019 a été remis à Alpha International Land Rover.

-Le Volant d’Or de la Meilleure Assistance Auto 2019 a été remis à Afrique Assistance.

-Le Volant d’Or du Meilleur Service Car Glass 2019 a été remis à Afrique Assistance.

-Le Volant d’Or 2019 du Meilleur Distributeur Accessoires Autos a été remis à Gamma Auto.

-Le Volant d’Or 2019 du Modèle Le Plus Vendu dans le segment petit véhicule utilitaire a été remis à ITALCAR avec sa Fiat Fiorino.

-Le Volant d’Or 2019 du Meilleur SAV Camion a été remis à IVECO ITALCAR.

-Le Volant d’Or 2019 de la Meilleure Vente Camion a été remis à LVI RENAULT TRUCKS.

Le Volant d’Or 2019 du Leader du Marché des Pneus en Tunisie a été remis à la Société JOMAA SA.

-Le Volant d’Or 2019 de la Meilleure Vente Premium Segment Berlines Coupés a été remis à BMW BEN JEMAA MOTORS.

-Le Volant d’Or 2019 de la Meilleure Vente Premium dans le segment C SUV a été remis à DS Automobile Tunisie avec son DS7 Cossback.

-Le Volant d’Or 2019 du Best Manager Véhicules Généralistes a été remis à Monsieur Hafedh Gharbi de AURES et DS Automobile Tunisie.

-Le Volant d’Or 2019 du Best Manager Véhicules Premium a été remis à Monsieur Karim Hammami de ENNAKL.

-Le Volant d’Or 2019 du Meilleur Spot TV Tunisien a été remis à SKODA ENNAKL.

-Le Volant d’Or 2019 de la meilleure vente Segment C a été remis à VOLKSWAGEN ENNAKL avec sa GOLF 7

Le Volant d’Or 2019 de la Voiture la plus Vendue en Tunisie à ARTES avec sa Renault Clio.

Le Volant d’Or 2019 de la Meilleure Vente Voitures Particulières ( VP) à KIA MOTORS Tunisie.

Cette Cérémonie des Volants d’Or 2019 a également été animée par les artistes tunisiens Sabry Mosbah et Najette Ouniss accompagnés de leurs musiciens pour le plus grand plaisir des convives.

Un After a été également programmé juste après la Remise des Prix et animé par DJ BACH.