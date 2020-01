Imed Khemiri : ainsi formé le gouvernement Fakhfakh risque fort déchouer !

Le porte-parole d'Ennahdha, Imed Khemiri, était l’invité ce matin du mardi 28 janvier 2020, de Hamza Belloumi sur Shems FM.

« Ennahdha estime que l’intérêt du pays exige un gouvernement d’union nationale et chaque démarche entamée dans ce sens sera aussi assumée par le parti » a déclaré Imed Khemiri ajoutant que le gouvernement, tel que vu et formé par Elyes Fakhfakh risque fort d’échouer.

« Un gouvernement avec une large ceinture politique n’est pas comme on veut le dire l’arche de Noe mais est dicté par le contexte et les résultats des urnes qui ont donné un paysage fragmenté. Si le gouvernement est faiblement soutenu et incapable d’engager les réformes, nous nous dirigerons irrémédiablement vers des élections anticipées qui seront alors le moindre mal » a-t-il ajouté.

Imed Khemiri a précisé qu’Ennahdha ne donnera ses voix au gouvernement Fakhfakh que dans le cas de concertations élargies soulignant toutefois que cette position peut changer au gré des négociations et au vu des prochains développements. « Les élections anticipées sont une éventualité et non une menace. Nous préférons vraiment épargner au pays une telle épreuve » a-t-il ajouté.

M.B.Z