Biographie de Selma Ennaifer, secrétaire dEtat aux Affaires étrangères

Selma Ennaifer a été désignée, ce mercredi 19 février 2020, au poste de secrétaire d’Etat des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris et Expert-comptable, Mme Ennaifer est actuellement Division Manager - Financial Management au sein de la Banque Africaine de développement (BAD), son poste couvrant 3 régions (Afrique du Nord, Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest). Elle fait partie de la banque depuis 2008 où elle occupait plusieurs postes clés. Dans les faits, elle cumule plus de 20 ans d’expérience à l’international notamment dans le management des projets de développement.

De 2006 à 2008, elle était Head of Internal Audit de l’ABC Bank. Et juste avant, de 2004 à 2006, elle était Business Analyst à Natexis à Paris.

Selma Ennaifer avait commencé sa carrière en tant que Superviseur Senior Auditeur au sein d’EY à Paris (2001-2004).