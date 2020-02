Biographie de Nizar Yaiche, ministre des Finances

Nizar Yaiche a été désigné mercredi 19 février 2020 au poste de ministre des Finances dans le nouveau gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

Depuis plus de 20 ans, Mohamed Nizar Yaiche a acquis une large expérience d’expert international en stratégie, développement économique et financier, secteur public, digitalisation et nouvelles technologies. Il est ingénieur-économiste, diplômé de l’Ecole Centrale de Paris (1998). Bachelier du Lycée Pilote Bourguiba de Tunis (1993), il avait fait sa prépa en Mathématiques Supérieures, Mathématiques Spéciales, à l’école Sainte-Geneviève à Versailles, Paris (de 1993 à 1995).

Mohamed Nizar Yaiche a conduit plus de 300 projets dans une trentaine de pays en Europe, au Maghreb, en Afrique et au Moyen-Orient auprès de grandes entreprises nationales et multinationales et PME, ainsi que divers ministères.

Depuis 2015, il est associé PwC, leader mondial de services intellectuels. Il a exercé particulièrement dans la finance, l’industrie, les nouvelles technologies, la transformation digitale et le renforcement du secteur public et la modernisation des entreprises, et a opéré dans de nombreux pays : France, Pays-Bas, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Togo, Cameroun, Gabon, Egypte, La Réunion, Koweït, Jordanie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, etc. Les missions ont notamment été réalisées pour le compte des banques, d’opérateurs et d’institutions publiques dans l’ensemble de la zone MENA ainsi qu’en Afrique.

Il a, également, conduit plusieurs projets liés à la transformation stratégique et digitale et à la réorganisation couvrant plusieurs secteurs : e-gouvernement, e-éduction, e-finance, e-santé, étude de marché, refonte et lancement de nouvelles offres, marketing, distribution, communication, modernisation et réforme de plusieurs organismes publics.

Juste avant cela, il avait créé plusieurs sociétés. Il était CEO et Partner de Ystrat, cabinet international de conseil en Stratégie et en Nouvelles Technologies. Il a aussi occupé les postes de directeur exécutif en charge du Marché Entreprises puis directeur central commercial au sein de l’opérateur national Tunisie Telecom,

De 2005 à 2006, il était senior associate à Booz Allen Hamilton (Dubaï). De 1998 à 2004, il était manager à Cap Gemini Telecom & Media (Paris). En parallèle, de 1999 à 2000, il a été PMO and Interim Marketing Director à Orange Réunion.