Biographie de Chokri Ben Hassan, ministre de l'Environnement

Chokri Ben Hassan a été proposé en tant que ministre de l'Environnement dans le gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

Né le 8 décembre 1972 à Sousse, Chokri Ben Hassen est titulaire d’une maîtrise en droit. Il est inspecteur principal auprès des services financiers.

Il a occupé le poste de délégué de 2006 à 2009, puis a été nommé en tant que secrétaire général du gouvernorat de Mahdia de 2009 à 2012.

En 2015 il a été nommé Gouverneur de Kairouan. M. Ben Hassen a occupé est Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires locales et l’environnement et de Ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’économie sociale et solidaire dans le gouvernement de Youssef Chahed.