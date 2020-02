Biographie dAnouar Maârouf, ministre d'Etat chargé du Transport et de la Logistique

Anouar Maârouf a été proposé au poste de ministre d'Etat chargé du Transport et de la Logistique dans le gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

Né le 29 décembre 1969 à Monastir, Anouar Maârouf occupait le poste de ministre des Technologies de l’Information et de l’Economie numérique dans le gouvernement de Youssef Chahed.

Il est titulaire d’un doctorat en mathématiques, d’un master en télécommunications et d’un master professionnel spécialisé dans le changement des organisations.

Il se spécialise dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, multipliant les expériences en tant que consultant et directeur de projet.

De 2012 à 2013, il est conseiller auprès du ministre des Technologies et de l’Information. Il a été, entre autre, président du Conseil d’administration de Dar Assabah et directeur du pôle télécoms et medias d’Al Karama Holding.