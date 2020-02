Biographie de Lobna Jeribi, ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands Projets

Lobna Jeribi a été désignée en tant que ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands Projets dans le gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

Lobna Jeribi était députée de l’Assemblée nationale constituante (2011-2014). Elue sur la liste d’Ettakatol de Tunis 1. Elle y était vice-présidente de la commission du préambule, des principes fondamentaux et de la révision de la Constitution puis rapporteur de la commission des finances, de la planification et du développement jusqu’en 2014.

Née le 22 octobre 1973 à Tunis, Lobna Jribi est titulaire d'un doctorat en système d’information et intelligence artificielle de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Lyon ainsi que d'un diplôme d'ingénieur en système d'information de la même institution. Elle est enseignante-chercheur à l’Ecole nationale des Sciences de l’Informatique (ENSI) Université La Manouba mais aussi à la Sorbonne.

En 2014, Lobna Jribi devient présidente de Solidar, un groupe de réflexion basé en Tunisie et qui se penche essentiellement sur les questions de développement économique et social dans l’objectif d’installer une justice sociale et solidaire ainsi que l’égalité et l’équité en Tunisie.

Lobna Jribi avait été désignée en janvier au poste de ministre chargée des relations avec le parlement dans le nouveau gouvernement de de Habib Jamli. Gouvernement qui n’obtint pas le vote de confiance à l’ARP.

M.B.Z