QNB organise la cinquième édition de la campagne "Hiver au chaud" au profit des enfants du village SOS Mahress

QNB, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et d’Afrique, a organisé la cinquième édition de la campagne « Hiver au chaud » en collaboration avec JCI Sfax au village SOS de Mahress au gouvernorat de Sfax le 14 Février 2020.

Une équipe de la Banque s’est déplacée et fournie des habits d’hiver aux enfants du village, qui accueille plus que 64 enfants, dans une ambiance festive marquée par des moments chaleureux et une atmosphère familiale, distincte, où une série d’activités récréatives et éducatives ont été organisées ayant incité les enfants aux initiatives humanitaires.

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme de QNB Groupe qui a toujours tenu à mettre en avant la responsabilité sociale de la banque comme partie intégrante de sa stratégie à travers toutes ses filiales internationales. QNB, en tant qu’entreprise citoyenne, œuvre continuellement à véhiculer des valeurs morales nobles conformément à son éthique professionnelle.

La banque est présente sur 12 gouvernorats et dispose d'un réseau de 34 agences (dont deux agences QNB First à Tunis Mohamed V et Sousse et trois agences Corporate pour les Entreprises à Tunis, Hammam-Sousse et Sfax) et 5 bureaux de change (Trois à Tunis, un quatrième à Enfidha et le cinquième à Djerba).

Le Groupe est présent par le biais de ses filiales et succursales dans plus de 31 pays répartis sur trois continents, offrant les services bancaires les plus développés à ses clients à travers 1100 implantations et 4400 distributeurs automatiques de billets.

Le Groupe QNB emploie plus de 29 000 collaborateurs dans le monde.