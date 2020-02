Le Centre tuniso-allemand et le CORP sinstallent à Sfax

Après une expérience à succès à Tunis, le Centre tuniso-allemand d’Information pour l’Emploi, la Migration et la Réintégration (CTA) et le Centre d’Orientation et de Reconversion Professionnelle (CORP) ouvrent leur porte pour accueillir les jeunes de Sfax et du sud tunisien. Ensemble, sous le même toit, leurs conseillers accompagneront les jeunes tunisiens dans leur intégration sur le marché du travail.



C’est pour célébrer cette nouvelle plateforme d’emploi, qu’un événement d’inauguration a été organisé en présence d’officiels tunisiens et de l’Ambassade d’Allemagne en Tunisie, de la Coopération allemande au développement (GIZ) et de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie).



Le principal objectif de cette plateforme d’emploi est d’être à proximité des jeunes tunisiens du sud de la Tunisie mais également de coordonner le travail sur la chaîne de valeur de la création d’emploi d’une manière durable. En effet, ensemble, le CORP et le CTA, œuvreront dès lors dans le but de satisfaire les demandes des jeunes en termes d’accompagnement et de formations nécessaires à leur intégration socio-professionnelle.



Cette plateforme aura également pour objectifs, via les services de l’AHK Tunisie, de promouvoir et de développer durablement les relations économiques ainsi que les services entre partenaires tunisiens et allemands et de participer ainsi au renforcement de la dynamique économique dans le sud de la Tunisie.



Depuis mars 2017 à Tunis, le CTA offre des informations et du conseil personnalisé afin d’accompagner les jeunes tunisiens dans le développement de leur projet professionnel – qu’il soit en Allemagne ou en Tunisie. Il s’adresse également aux personnes rentrées de l’étranger après une migration, l’objectif étant de les aider à prendre un nouveau départ après leur retour. Depuis son ouverture, près de 2000 sessions de conseil individuel ont été effectuées, menant à plus de 400 placements en entreprises et l’accompagnement individuel de 60 migrants de retour dans la réalisation de leur projet entrepreneurial.



Financé par la GIZ à travers son programme « Perspectives dans les Pays d’Origine », le CORP à Sfax est une initiative concrète visant à renforcer l’employabilité des jeunes chercheurs d’emploi en se basant sur les besoins réels des entreprises. Il s’agit du fruit de la collaboration historique entre la GIZ et l’AHK Tunisie qui ont conjugué leurs efforts pour la promotion d’emploi et le conseil des jeunes sur leurs opportunités professionnelles. Depuis 2015 à Tunis et désormais à Sfax également, le CORP offre aux jeunes chercheurs d’emploi des sessions de conseil et d’orientation ainsi que des sessions de formations dans le but de favoriser leur intégration dans les entreprises. Depuis son démarrage, le CORP a effectué près de 2000 sessions de conseil et d’orientation, et placé plus de 1200 jeunes dans les entreprises.





* La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est une entreprise fédérale allemande active dans le domaine de la coopération internationale pour le développement durable. En Tunisie depuis 1975, la GIZ met en œuvre des projets de développement dans le cadre de la coopération tuniso-allemande, et ceci dans quatre secteurs, en mettant particulièrement l’accent sur le développement des régions rurales : la gestion durable des ressources naturelles, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, le développement économique durable et la promotion de l’emploi, ainsi que le développement régional, la gouvernance locale et la démocratie. Son programme « Perspectives dans les pays d’origine » est réalisé sous mandat du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ) dans des pays partenaires sélectionnées.