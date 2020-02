Meubles Mezghani dévoile ses nouveautés pour 2020

Toujours soucieux d'être au diapason des tendances nationale et internationale dans un marché en perpétuelle mutation, l'enseigne tunisienne Meubles Mezghani, en exercice depuis 1987, change d'identité visuelle et adopte une nouvelle stratégie pour confirmer son rôle d’intégrateur de solutions.

A cette occasion, l'entreprise, qui a toujours su entretenir un positionnement de leader, vient d’organiser dans son showroom à la Charguia l'événement "Mezghani Office 2020" où se sont retrouvés autour d'un cocktail dînatoire les partenaires de la marque composés d'architectes et décorateurs, ses clients les plus importants mais aussi et surtout ses fournisseurs étrangers invités spécialement afin de présenter leurs nouveautés disponibles en exclusivité chez Meubles Mezghani.

Créatrice de tendances et intégrateur de solutions, l'entreprise a toujours adopté une stratégie d'innovation technologique et de design grâce à son team composé d'un pool de professionnels chevronnés, aussi bien tunisiens qu'étrangers.

Toujours dans une dynamique de fournir des solutions adaptées et sur mesure, Meubles Mezghani a su compter sur des partenaires étrangers de taille qui ont fait le déplacement, à l'instar de M. Arnaud Motillon, représentant de Sokoa, leader français dans les solutions d’assise et partenaire de Meubles Mezghani depuis plus de 12 ans, M. Vittorio Veguetti, représentant de la marque Citterio, leader italien en séparation de bureau, Madame Elisa Cucchi, représentante de la marque italienne Ivars...

C'est parce que Meubles Mezghani croit en son expertise et à sa créativité que l'équipe, fidèle à ses convictions, continue de faire de la satisfaction de sa clientèle le moteur de ses performances. Des atouts qu'a fièrement énoncés le fondateur de la marque, Habib Mezghani: "Mezghani est le fruit d'une expertise et d'un déploiement à tous les niveaux. Nous croyons dans l'équipe de l'entreprise qui a su évoluer au fur et à mesure en proposant, grâce à une usine à la pointe de la technologie, une large gamme de produits hautement concurrentiels. Nous remercions nos partenaires, nos architectes et décorateurs qui ont toujours été les catalyseurs de la réalisation".

Lancement des "Mezghani Office Awards 2021"

Aujourd'hui, le vent en poupe, l'entreprise cherche à créer encore plus de proximité avec les architectes et les décorateurs d'intérieur. C'est ainsi que l'entreprise a révélé le lancement des "Mezghani Office Awards 2021". Il s'agit d'une compétition qui sera lancée en janvier 2021 et qui récompensera les meilleurs travaux d'architectes et de décorateurs d'intérieur. Autrement dit, ceux qui auront su faire le meilleur rendu durant toute l'année. Les prix seront décernés après soumission et délibération d'un jury composé de professionnels.

Aussi, et dans le but de leur faciliter encore plus l’élaboration de leurs projets, Meubles Mezghani met à la disposition des architectes et décorateurs une bibliothèque exhaustive en 3D des articles de meubles de bureaux.