Une campagne de promotion générique de lhuile dolive conditionnée innovante et prometteuse

La campagne de promotion générique de l’huile d’olive conditionnée pour les années (2020-2021-2022) s’annonce innovante et prometteuse pour renforcer l’image et relever les défis de l’exportation

A travers le Fond de Promotion de l’Huile d’Olive Conditionnée, Foprohoc géré par le Ministère de l’Industrie et des PME, le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement –Packtec- s’est vu confié la mise en œuvre d’un Programme de Promotion Générique de l’Huile d’Olive Conditionnée pour les années (2020-2021-2022). L’objectif étant d’assurer un meilleur positionnement de l’huile d’olive conditionnée sur les marchés à l’export et faire de la Tunisie une provenance reconnue et appréciée de l’huile d’olive en faisant accroitre l’exportation d’huile d’olive conditionnée à 40 000 Tonnes à l’horizon de 2022.

A travers cette campagne, avec ses deux volets international et national, un programme a été établit afin de promouvoir l’huile d’olive conditionnée et mettre en valeur son histoire, ses variétés ainsi que ses bienfaits.

Il ya 12 ans depuis que ce Programme de Promotion de l’Huile d’olive Conditionnée a été établit. Au cours des quelles, l’huile d’olive tunisienne exportée en conditionnée a enregistré une progression, passant de 1 mille tonnes en 2007, à 20.8 milles tonne en 2019. La reconnaissance de ce produit stratégique à l’export a été ainsi améliorée. L’huile d’olive tunisienne conditionnée est exportée actuellement vers 54 marchés internationaux, notamment le Canada (6.16 M T) qui représente 29.63% des quantités totales, suivi du marché des Etats-Unis ( 3.39 MT) et la France (3.23 MT). La Tunisie a accédé à de nouveaux marchés prometteurs, au cours des dernières années, à savoir l’Arabie Saoudite, Le Brésil le Royaume -Uni, la Chine, la Russie, l’Afrique du Sud, et le Japon. Aussi l’huile d’olive tunisienne rayonnait avec des médailles d’or dans les concours internationaux qui visent la récompense de l’excellence.

Ce programme de promotion pour les années (2020-2021-2022), vise ainsi à consolider les acquis des efforts consentis et intégrer d’autres composantes qui s’avèrent de nos jours primordiaux pour assurer la pérennité et la durabilité de la notoriété de l’huile d’olive tunisienne à savoir une campagne de promotion digitale et une promotion de l’oléotourisme .

L’élaboration de ce programme promotionnel s’étalant sur 3 ans, s’est basée sur plusieurs études de la filière d’huile d’olive en Tunisie, l’analyse de données collectées auprès de nos ambassades à l’étranger en relation avec les marchés de l’huile d’olive ainsi que l’organisation d’un atelier de concertation avec les professionnels.

Les salons internationaux de l’industrie agro-alimentaire ; le classique incontournable

Les salons internationaux de l’industrie agro-alimentaire constituent toujours pour la Tunisie le point de départs des campagnes promotionnelles de l’huile d’olive tunisienne conditionnée afin de lui permettre d’occuper la place qui lui revient sur la scène internationale. En effet, faire participer les conditionneurs tunisiens d’huile d’olive à ces salons d’envergure leur permettant de s’informer sur le marché, prospecter de nouveaux clients mais aussi se donner un moyen de cultiver l’image et d'améliorer la notoriété de leurs entreprises.

Ainsi ce programme englobe des participations à des salons et des foires internationaux importants de point de vue ciblage et nombre de visitorat tels que le salon Gulfood à Dubai, le Summer Fancy Food Show à New York et Specialty and Fine Food au Royaume-Unis. Sur ces différents salons, des espaces génériques seront dédiés à la promotion d’huile d’olive avec la programmation des séances de dégustations des marques tunisiennes.

Les participations aux salons seront accompagnées par l’organisation des rencontres BtoB avec des représentants des canaux de distribution, ce qui ne manquera par d’offrir une occasion d’établir des contacts et de nouer des relations d’affaires et de partenariat à un niveau international. Elles verront, par ailleurs, l’introduction de nouvelles idées d’animation comme l’accompagnement d’un nutritionniste pour parles des spécificités et des bienfaits de l’huile d’olive tunisienne ainsi que l’organisation des jeux interactifs aux visiteurs du pavillon.

Concentration sur l’huile d’olive biologique ; un créneau à forte valeur ajoutée

En Tunisie, 30% des surfaces cultivées en mode Bio sont allouées aux plantations d'oliviers. Pendant la campagne 2018/2019, la Tunisie a produit 140mT d’huile d’olive Biologique occupant ainsi la première place mondiale en production d’huile d’olive biologique suivi de l’Italie et de l’Espagne. Cette production a permis un volume d'exportation avoisinant les 42 mT d'huile bio vers et qui ont été exportées principalement vers les États Unis d'Amérique, l'Italie, la France, le Japon, le Royaume Unis, le Canada, la Malaisie et les Émirats Arabes Unis. De plus, en se référant à l’organisation « World Best Organic Olive Oil » la Tunisie se retrouve dans le top 10 de la meilleure huile d’olive vierge extra bio pour la saison oléicole 2017/2018.

Pour cela et afin de hisser bien haut le drapeau tunisien et revendiquer l’excellence, la qualité et la diversité de nos produits et renforcer ainsi notre image de marque sur ce créneau à forte valeur ajoutée, une stratégie de promotion des huiles d’olive tunisienne bio s’impose.

Au programme de promotion pour les années (2020-2021 -2022) figure plusieurs participations à des salons spécialisés en produits agroalimentaire biologiques, la diffusion et le sponsoring de mini film publicitaires sur l’huile d’olive biologique dans les réseaux sociaux, la publication d’articles dans les revues spécialisées.

La promotion digitale : véritable atout et un potentiel à exploiter

À l’heure du digital, les techniques employées pour promouvoir un produit se transforment et offrent désormais des possibilités presque infinies. Les supports digitaux se sont en effet multipliés au cours des dernières années et la publicité ainsi que la relation client ont subi des évolutions non négligeables. Ces actions de promotion digitale permettront de procurer plusieurs avantages : faire croître la notoriété, fidéliser, personnaliser et réaliser de véritables économies. La campagne de promotion de l’huile d’olive tunisienne pour (2020-2021-2022) s’offre ainsi une déclinaison digitale qui se base sur 2 piliers majeurs : la communication à travers les réseaux sociaux et le marketing d’influence.

Le « Tunisian Olive oil » est désormais présent sur FaceBook, Instagram et Linkedin pour promouvoir l’huile d’olive tunisiennes, mais des versions anglaises seront élaborées et sponsorisées pour pouvoir atteindre une cible plus large d’internautes regroupant les professionnels de l’huile d’olives (Journalistes-bloggeurs-nutritionniste-dégustateurs-experts) et les consommateurs finaux.

Par ailleurs et afin de gagner en visibilité et en notoriété sur internet, il y aura recours à des influenceurs, une technique incontournable dans les stratégies de communication digitale, pour parler de l’histoire de l’huile d’olive tunisienne, ses caractéristiques et sa richesse variétale et de la Tunisie en tant que premier producteur d’huile d’olive bio dans le monde pour faire recommander et apprécier l’huile d’olive tunisienne auprès de leurs suiveurs.

L’oléotourisme ; une approche à développer

La campagne de promotion de l’huile d’olive tunisienne pour (2020-2021-2022) prévoit également l’organisation d’actions d’oléotourisme afin de valoriser l’importance de la culture oléicole auprès des touristes visitant notre pays. Des circuits de l’olivier seront alors programmés et qui comprendront : la visite des domaines et des champs d’oliviers, des unités traditionnelles et modernes de production et de conditionnement de l’huile d’olive, la visite des sites archéologiques, et des pépinières de plants d’oliviers.

A cela s’ajoute une campagne de promotion dans les aéroports qui sera programmée, à travers l’affichage publicitaire dans les écrans des aéroports, la dégustation des huiles d’olive et la distribution des mignonettes d’huile d’olive aux passagers. Aussi des animations culinaires seront assurées dans les hôtels.

Ce tourisme culturel et gastronomique vise à promouvoir la Tunisie comme étant un pays producteur et exportateur de l’huile d’olive et représente une étape importante de la Campagne Nationale de Promotion de l’huile d’olive Conditionnée et contribuera certainement à l’édification de l’identité de l’huile d’olive tunisienne et à la consolidation de son image de marque sur les marchés à l’export.

Des composantes nationales et habituelles à maintenir

La composante nationale de ce programme de promotion de l’huile d’olive tunisienne pour (2020-2021-2022) se résume dans l’organisation du Concours National de la Meilleure Huile d’olive, ce concours qui atteint sa 5ème édition, vise la valorisation de la qualité et de la diversité de l’huile d’olive tunisienne à travers la récompense des efforts entrepris par les entreprises pour doter ce produit emblématique de la Tunisie d’une forte valeur ajoutée et renforcer sa notoriété à l’échelle internationale mais aussi la promotion de la consommation locale de l’huile d’olive conditionnée en sensibilisant les consommateurs tunisiens aux normes de qualités et aux avantages du conditionnement de ce produit, ainsi des émissions de télé seront sponsorisées pour parler des bienfaits de l’huile d’olive conditionnée.