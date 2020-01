Les entreprises tunisiennes innovantes dans les domaines de la ville et les territoires durables invitées à participer au « Challenge des 1000 » (28ème édition du Sommet Afrique-France)

La 28ème édition du Sommet Afrique-France se tiendra les 4, 5 et 6 juin 2020, à Bordeaux, en présence de nombreux Chefs d’Etat et de Gouvernement. A l’occasion de ce sommet dédié aux villes et territoires durables, l’État français invitera à Bordeaux 1 000 Entrepreneurs Africains à venir présenter leurs solutions à la Cité des Solutions, un salon dédié aux projets et aux solutions pour la ville et les territoires durables.

Les entreprises tunisiennes intéressées peuvent prendre connaissance des critères et conditions de participation en se connectant sur le site internet dédié : https://digital-africa.co/