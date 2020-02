Project Vector, la vision Jaguar Land Rover de la mobilité urbaine

Jaguar Land Rover a dévoilé Project Vector, le concept révolutionnaire qui est une contribution au cheminement vers Destination Zero. Ce concept présente une vision du futur véhicule autonome, électrique et connecté pour la mobilité urbaine.

La mission Destination Zero que s’est fixée Jaguar Land Rover ambitionne de rendre nos sociétés plus sûres et plus saines, et l’environnement plus propre. Confirmée par un incessant flux d’innovations, l’implication de la compagnie est de réussir un futur à zéro émission, zéro accident et zéro engorgement – aussi bien dans ses produits et ses services que dans ses usines.

Nouvelle étape de ce cheminement, le concept Project Vector fait la démonstration d’un véhicule électrique avancé, flexible, polyvalent et “prêt pour l’autonomie”.

«Jaguar Land Rover comprend les tendances qui influencent nos sociétés modernes. Project Vector démontre que Jaguar Land Rover est parmi les leaders en matière d’innovation pour rendre nos sociétés plus sûres et plus saines, et l’environnement plus propre. À travers ce projet, nous collaborons avec les plus brillants talents universitaires, nos fournisseurs et les services digitaux, pour créer des systèmes mobiles intégrés de connexion – la fondation de base pour Destination Zero. Project Vector figure précisément l’élégant bond en avant dont nous avons besoin pour accomplir notre mission», a soutenu Prof Sir Ralf Speth, Jaguar Land Rover Chief Executive Officer.

Le concept, polyvalent et compact, mesure à peine quatre mètres de long. Il est conçu pour la ville, avec tous ses éléments moteurs et ses batteries intégrées à un plancher plat, ce qui permet une grande variété d’usages. L’habitacle révolutionnaire permet différentes configurations des sièges pour un usage privé aussi bien que partagé, et offre également l’opportunité d’un usage commercial, comme par exemple la livraison sur le dernier kilomètre.

Le concept Project Vector a été créé avec l’objectif d’améliorer la qualité de vie dans la ville de demain.

Il a été développé au National Automotive Innovation Centre pour combiner les avantages d’un travail très réactif et en proche collaboration avec l’université et les partenaires extérieurs. Il aborde le problème de la circulation dans sa plus large définition, depuis la façon dont les clients se connectent au service de mobilité, jusqu’à l’infrastructure requise pour permettre la circulation de véhicules autonomes totalement intégrés dans nos villes.

«Les grandes tendances de fond que sont l’urbanisation et la digitalisation rendent inévitables et nécessaires les systèmes connectés de mobilité urbaine. Des véhicules partagés ou privés partageront l’espace avec les réseaux de transport public et leur seront connectés, de façon à ce que l’on puisse voyager à la demande et de façon autonome. La tâche est complexe, nous y répondrons mieux en travaillant ensemble, avec des partenaires de l’ensemble du spectre, véhicules, infrastructure et monde digital. Avec les technologies et la puissance d’ingénierie de Jaguar Land Rover, nous pouvons fournir aux concepteurs l’opportunité unique de développer des services de mobilité urbaine réellement efficaces, intégrés en douceur à la vie quotidienne.

Dans le futur, un parcours urbain fera appel à des véhicules particuliers et partagés, à des véhicules en maraude que l’on pourra arrêter simplement en les hélant, à des services à la demande, aussi bien qu’aux transports en commun. Notre vision expose le véhicule comme un élément flexible du réseau de mobilité urbaine, qui peut être adapté à différents usages», a expliqué, pour sa part, Tim Leverton, Project Director.

Jaguar Land Rover a l’intention de collaborer avec les autorités de la Ville de Coventry et des West Midlands pour organiser, dès la fin 2021, un service de mobilité qui constituera le laboratoire vivant de la circulation du futur dans les rues de Coventry.

«C’est aussi une opportunité unique – une plateforme imaginée et élaborée autour des usages réels du centre-ville, par un constructeur automobile majeur, comme une feuille blanche pour développer des services et des applications sur mesure dans l’écosystème de la cité intelligente», a indiqué Gero Kempf, Chief Engineer.

D’après communiqué