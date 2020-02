Renault offre un lifting à sa Talisman

Depuis son lancement, le design est le critère d’achat numéro un de Talisman. Les évolutions apportées permettent à la nouvelle Renault Talisman d’affirmer son style et de renforcer son attractivité.

Pour plus de raffinement, elle reçoit à l’avant une nouvelle calandre dotée d’une lame transversale chromée et un bouclier redessiné. La nouvelle Talisman dispose désormais d’un éclairage 100% LED sur toute sa gamme. Ses projecteurs adaptatifs bénéficient de la technologie Led Matrix Vision et intègrent des clignotants dynamiques, eux aussi à LED. Son regard plus élégant est souligné par des feux de jour en forme de C (« C-Shape ») identitaire de la gamme Renault.

A l’arrière, les feux 100% LED s’habillent d’une ligne de chrome et intègrent également des clignotants dynamiques pour renforcer le style pur et raffiné de la nouvelle Talisman. Pour un design plus sportif et pour améliorer la qualité du système multimédia, la nouvelle Talisman reçoit une antenne type requin, située à l’arrière du toit.

Lorsque le conducteur approche du véhicule, une séquence lumineuse se déclenche à l’extérieur comprenant l’éclairage des feux et des poignées de porte. Elle se poursuit à l’intérieur pour accueillir le conducteur à bord.

L’habitacle de la nouvelle Talisman bénéficie d’une finition soignée dans les moindres détails. Une nouvelle décoration chromée souligne le dessin de la nouvelle console centrale qui accueille désormais un éclairage d’ambiance, et un nouvel habillage en bois cérusé sur le tableau de bord et les portières ajoute une touche d’élégance pour la version Initiale Paris. Pour mieux personnaliser l’habitacle, le conducteur et ses passagers peuvent dorénavant choisir parmi huit ambiances lumineuses via les réglages Multi-Sense.

Pour un plus grand confort visuel, le tableau de bord de la nouvelle Talisman reçoit un écran digital 10,2’’ entièrement configurable, de série à partir du niveau de finition Intens. Il est possible de personnaliser son expérience de conduite via le mode sélectionné dans les réglages Multi-Sense en intégrant notamment la navigation GPS dans l’affichage.

Toujours plus confortable et ergonomique, la nouvelle Talisman dispose d’un rétroviseur intérieur électro-chrome sans cadre, de porte-gobelets plus grands, sertis de chrome et désormais ouverts et illuminés. Un support pour la recharge par induction des téléphones fait son apparition sur la console centrale et les commandes de ventilation intègrent un affichage numérique de la température choisie. Enfin, un nouveau bouton de commande « Auto-Hold » permet de maintenir le véhicule à l’arrêt même lorsque le frein de parking n’est pas serré. La commande du régulateur de vitesse migre sur le volant pour une meilleure ergonomie.

La nouvelle Talisman conjugue confort et raffinement. Dès le premier niveau de finition, de nouvelles selleries font leur apparition et le cuir est disponible à partir du deuxième niveau de finition Intens. Trois teintes de cuir Riviera sont alors proposées : Gris Sable Clair, Marron Castenyera et Noir Titane. Sur la version Initiale Paris, une nouvelle sellerie cuir Nappa matelassée aux teintes Noir Titane ou Gris Sable Clair avec de nouvelles surpiqûres couleur Cognac fait partie de la dotation de série. Enfin, dès le niveau Intens, deux ambiances intérieures noires ou gris clair sont laissées au choix du client.

La nouvelle Talisman bénéficie des dernières technologies Renault afin d’offrir à ses occupants un voyage en première classe.

Après le nouvel Espace, la nouvelle Talisman est le deuxième modèle de la gamme Renault à bénéficier de la technologie Led Matrix Vision. Cet éclairage adaptatif intelligent améliore la sécurité grâce à de meilleures performances d’éclairage que les projecteurs LED traditionnels. Comparé à ces derniers, le gain d’éclairage est de 50% et la visibilité est portée à 220 m contre 175 m. L’adaptation constante du faisceau lumineux en fonction du trafic et des autres usagers de la route assure une conduite plus sereine.

La nouvelle Talisman bénéficie de l’écosystème Renault Easy Connect qui regroupe un univers d’applications comme MY Renault, le nouveau système multimédia Renault Easy Link et des services connectés comme les mises à jour automatiques et la gestion du véhicule à distance.

Le système multimédia Renault Easy Link dispose d’une interface fluide et personnalisable. Son écran de 9,3’’ au format portrait apporte plus de modernité à l’habitacle. Renault Easy Link intègre la radio numérique DAB, le multimédia, la téléphonie avec compatibilité Android Auto et Apple CarPlay ainsi que la navigation avec recherche d’adresse Google, prix des carburants et info trafic en temps réel. Le système Renault Easy Link avec écran 7’’ est intégré dès le premier niveau de finition Zen avec la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay.

Le système audio premium Bose à 13 haut-parleurs disponibles en série sur Initiale Paris a lui aussi été revu pour une expérience sonore encore plus immersive avec l’apparition de 5 modes préréglés.

La nouvelle Talisman enrichit son contenu technologique avec des aides à la conduite évoluées de dernière génération allant jusqu’à la conduite autonome de niveau 2.

L’Assistant Autoroute et Trafic combine le régulateur de vitesse adaptatif avec l’assistance de centrage dans la voie qui fonctionne même en courbe. Cet équipement régule la vitesse de 0 à 160 km/h et maintient les distances de sécurité avec les véhicules qui le précèdent. Il permet de s’arrêter et de redémarrer automatiquement dans un délai de 3 secondes sans action du conducteur.

Le freinage actif d’urgence AEBS s’accompagne désormais d’un système de détection des piétons et des cyclistes.

Outre ces nouvelles fonctions, la nouvelle Talisman intègre toujours dans sa gamme des aides qui assurent une conduite plus sûre et plus confortable, comme l’alerte de franchissement de ligne (Lane Departure Warning), complétée par l’assistant de maintien de voie (Lane Keeping Assist), l’alerte de somnolence et le détecteur d’angles morts qui utilise désormais deux radars à l’arrière de la voiture (Rear Cross Trafic Alert) .

La nouvelle Talisman est le seul véhicule de sa catégorie à bénéficier du châssis 4Control (de série sur version Initiale Paris). Actif en permanence, le système à quatre roues directrices 4Control gère automatiquement le double sens de braquage des roues. Il offre une précision de conduite unique pour un véhicule de ce gabarit et un plus grand confort d’usage en ville.

Le châssis 4Control de la nouvelle Talisman est couplé à l’amortissement piloté qui assure une stabilité et un confort optimal en adaptant en continu la réponse des amortisseurs. Ce système a été optimisé pour une meilleure efficacité et un meilleur maintien de caisse au passage d’obstacles.

La nouvelle Talisman bénéficie des dernières générations de moteurs essence et Diesel de la gamme Renault répondant aux normes WLTP. Ces moteurs sont à la fois plus sobres et plus performants. Respectueux de l’environnement, les blocs essence TCe sont dotés d’un filtre à particules tandis que les blocs Diesel Blue dCi sont équipés de la technologie de dépollution SCR (Selective Catalytic Reduction) avec système d’injection AdBlue® pour la réduction des émissions de NOx.

Récemment apparu sur la gamme Talisman, le TCe 160 EDC FAP est un moteur 4 cylindres essence 1.3 turbo à injection directe. Il délivre une puissance de 160 ch et un couple de 270 Nm à 1800 tr/min. Il est proposé avec la boîte de vitesses automatique à double embrayage EDC à 7 rapports. Silencieux et très souple, il offre des consommations maitrisées (6,2 l/100 km), ce qui représente des émissions de CO2 de seulement 140 g/km en cycle WLTP. Il représente une alternative intéressante au Diesel pour la clientèle flottes et entreprises.

Le TCe 225 EDC FAP répond à la demande de puissance de nos clients les plus exigeants. Ce moteur 4 cylindres essence 1.8 turbo à injection directe est doté d’un turbocompresseur à double entrée et d’un système de distribution variable à 3 positions pour délivrer une puissance de 225 ch. Il est associé lui aussi à une boîte de vitesses automatique à double embrayage EDC à 7 rapports. Son couple de 300 Nm disponible dès 2000 tr/min assure un haut niveau de performances et un vrai plaisir de conduite. Il ne consomme que 7,4 l/100 km en usage mixte soit 166 g/km de CO2.

La gamme des motorisations Diesel est l’une des plus complètes du marché. La nouvelle Talisman reprend le bloc 4 cylindres Diesel 1.7 Blue dCi décliné en versions 120 ch et 150 ch (selon pays) associées à une boîte manuelle à six rapports. Leur consommation mixte très basse à partir de 4,9 l/100km (128 g/km de CO2) en font une offre très attractive pour la clientèle flotte. La gamme est complétée par un 2.0 Blue dCi disponible en deux puissances : 160 ch et 200 ch. Elles sont associées à la boîte de vitesses à double embrayage EDC à 6 rapports. La version de 200 ch garantit de belles accélérations et de franches reprises. Elle se révèle adaptée à ceux qui cherchent avant tout de hautes performances tout en bénéficiant d’une consommation mixte efficiente de 5,6 l/100 km (146 g/km de CO2).

D’après communiqué