Skoda présente des esquisses de lOctavia RS iV

Škoda attise la curiosité pour sa toute nouvelle Škoda Octavia RS iV. Le constructeur tchèque a en effet dévoilé trois esquisses officielles de l’extérieur de la version sportive haut de gamme de l’Octavia de quatrième génération, qui sera présentée le 3 mars en première mondiale au Salon de l’Automobile de Genève.

Les détails RS noirs signature mettent en avant le langage de design dynamique du best-seller élégamment proportionné de Škoda, dont les dimensions ont légèrement augmenté par rapport à celles de la version précédente. L’Octavia RS iV, premier modèle Škoda RS à disposer d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable, combine de manière unique la durabilité et l’efficience aux caractéristiques d’une familiale modulable et aux performances d’une voiture de sport.

Vingt ans après le lancement de la première Octavia RS, la Škoda Octavia RS iV ouvre un nouveau chapitre dans ce qui est devenu une véritable histoire à succès. L’Octavia RS est extrêmement populaire dans la gamme du modèle. Sur les principaux marchés de Škoda que sont l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse, une Octavia sur cinq est une version RS. Les clients apprécient l’intérieur spacieux, la modularité ainsi que les performances sportives. La toute nouvelle Octavia RS iV équipée d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable de 180 kW (245 ch) est particulièrement durable grâce à sa consommation économe en carburant et ses faibles émissions de CO2.

Les esquisses révèlent la version berline de style coupé et la dynamique version break Combi de l’Octavia RS iV. Les éléments stylistiques les plus accrocheurs sont la calandre Škoda noire et la nouvelle jupe avant sportive aux grandes entrées d’air et aux détails noirs distinctifs. Les grandes jantes en alliage léger, les diffuseurs avant et arrière, le spoiler du hayon de la version berline ainsi que le spoiler de toit de la version Combi renforcent l’allure dynamique de l’Octavia RS iV.

D’après communiqué