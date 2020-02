FIA : Ami One Concept de Citroën reçoit le Grand Prix de la Mobilité en Ville

L’Ami One Concept de Citroën a reçu le Grand Prix de la Mobilité en Ville par un jury d’experts et de passionnés lors de la 35ème édition du Festival Automobile International (FIA), récompensant ainsi une démarche en rupture pour promouvoir une mobilité 100% électrique accessible à tous.

« La marque est très fière de recevoir le Grand Prix de la Mobilité en Ville, un thème qui constitue un véritable enjeu d’avenir pour Citroën. En 100 ans, la Marque a toujours fait preuve d’innovation et de créativité pour démocratiser la liberté de mouvement, comme par exemple avec la 2 CV. Avec Ami One Concept, Citroën imagine une solution de mobilité urbaine accessible à tous : compacte, sécurisante, 100% électrique, abordable et digitale, une réelle rupture dans l’accès à la mobilité urbaine. Cette belle idée n’est pas un exercice gratuit et nous lui apporterons une suite très prochainement ! », a déclaré le directeur général Citroën Vincent Cobée.

Une récompense prestigieuse pour Citroën, une marque qui a toujours été le reflet de son époque avec des véhicules anticonformistes souvent devenus iconiques. Avec Ami One Concept, la marque dévoile une vision décomplexée de la mobilité urbaine, répondant aux nouveaux usages et au défi de la transition énergétique. Objet en rupture, tendance et protecteur, ultra compact, 100% électrique, Ami One Concept permet à 2 personnes de se déplacer librement en ville. Au-delà de l’objet, c’est tout une expérience client qui a été imaginée, mettant le digital au cœur d’une expérience de mobilité plus abordable, facile et sereine. Ami One Concept est accessible à tous (sans permis), adapté à chacun (expérience «à la carte» de 5 min à 5 ans, adapté au juste besoin), et géré via une application mobile dédiée. Ami One Concept s’adresse à tous ceux qui partagent avec la marque ce même amour de la liberté de mouvement.

D’après communiqué