La Renault Clio obtient la Palme dOr des Ventes en 2019

Pour la 4ème année consécutive la Renault Clio s’adjuge la Palme d’Or des ventes de véhicules particuliers avec 2 722 unités vendues au 31 Décembre 2019 et la marque au losange domine le marché en se classant 1 ere marque européenne de voitures.

Avec ses différentes versions proposées, la Renault CLIO confirme son leadership en attirant une clientèle de plus en plus exigeante en termes de qualité et de design. Et c’est grâce à sa signature lumineuse, son habitacle spacieux, son volume de coffre, ses différentes motorisations et ses équipements qu’elle a été intronisée plébiscitée Championne de sa catégorie.

Malgré une conjoncture difficile et un marché fortement concurrentiel, Renault conforte sa place sur le podium et les résultats des ventes enregistrés en 2019 reflètent une politique produit basée sur la diversification de l’offre qui couvre désormais tous les segments et une politique Client basée sur sa satisfaction à travers un SAV qui été un atout d’attractivité et de fidélisation pour toute sa clientèle.

Cette diversification de l’offre Renault est certainement un atout avec la MEGANE Sedan devenue leader sur son segment, la KADJAR qui rivalise avec les modèles historiques sur le segment des SUV grâce à un rapport qualité prix exceptionnel et à un niveau d’équipements plus riche que ces rivales sans oublier la CAPTUR, une SUV compact qui se distingue par un design séducteur, ses feux LED et une finition de l’habitacle très soignée.

La nouvelle année 2020 verra l’introduction d’une nouvelle gamme de véhicules permettant à ARTES de couvrir tous les segments et présenter ainsi la gamme la plus large du secteur.