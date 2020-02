Fiat 500 et Fiat City Cross Hybrid, les premiers modèles hybrides du groupe FCA

Les Fiat 500 et Fiat Panda seront les premiers modèles du groupe FCA de leur catégorie à adopter la nouvelle technologie hybride. Dans la famille Panda, c'est City Cross, la déclinaison SUV du modèle emblématique, qui accueille en premier lieu cette technologie. Ainsi, les nouvelles Fiat 500 et City Cross Hybrid vont de nouveau révolutionner la mobilité urbaine, en rendant l'hybride accessible à tous et en devenant ainsi la nouvelle référence européenne en termes de mobilité urbaine électrifiée.

Les nouvelles 500 et City Cross Hybrid offrent tous les avantages d'une motorisation hybride efficace, compacte, légère et accessible. Elles représentent la meilleure solution pour une voiture hybride, selon l'esprit Fiat. Depuis 120 ans, Fiat a toujours été un pionnier en matière de technologie et a toujours su innover en termes de mobilité et désormais de mobilité durable.

2020 marque un nouveau jalon dans l'histoire de la marque Fiat. Avec le lancement des nouvelles versions hybrides de Fiat 500 et de City Cross, c'est l'électrification de la Marque qui débute. Elle se poursuivra avec l'entrée en production à Turin de la nouvelle Fiat 500 100% électrique qui jouera un rôle clé dans la stratégie d'e-mobilité de FCA. En 2020, le Groupe proposera ainsi toute une gamme de produits et services pour offrir à ses clients une expérience de mobilité complète et durable.

De plus, pour la première fois dans l'histoire de ces deux modèles emblématiques et complémentaires de la marque Fiat, 500 et City Cross Hybrid seront disponibles dans une série spéciale de lancement exclusive Launch Edition, qui inaugurera le nouveau moteur essence Mild Hybrid associant l'inédit FireFly 1 litre 3 cylindres avec un moteur électrique BSG (alterno-démarreur) de 12 volts et une batterie au lithium, pour une puissance de 70 ch (51 kW). Par rapport au précédent 1.2 69 ch Fire, la version Mild Hybrid améliore le rendement énergétique, réduisant ainsi les émissions de CO2 jusqu'à 30% selon le modèle, sans pour autant renoncer aux performances. Cette motorisation assure également un très haut niveau de confort de conduite grâce au système BSG qui permet un redémarrage du moteur à combustion interne silencieux et sans vibrations en mode Stop&Start. Selon les pays, les utilisateurs bénéficieront également de tous les avantages de l'hybridation (la voiture est notamment conforme à la dernière norme Euro 6D) qui, selon les réglementations locales, incluent la liberté d'accès et de circulation dans les centres villes, un parking moins cher ou des allégements fiscaux.

La série Hybrid Launch Edition est identifiable par son sigle « Hybrid » à l'arrière du véhicule ainsi que par son logo exclusif « H », formé par deux gouttes de rosée, sur le montant latéral. La rosée - symbole de la lumière de l'aube et donc du début d'une nouvelle ère - a inspiré le nouveau coloris extérieur exclusif vert « Rugiada » (littéralement vert Rosée) qui sied parfaitement aux deux voitures, en totale harmonie avec les thèmes de la nature et de l'innovation.

A l'intérieur, le revêtement des sièges est fidèle à la philosophie de développement durable de l'ensemble du projet et reste en parfaite adéquation, tant avec la technologie Mild Hybrid de FCA qu'avec l'esprit innovant des emblématiques Fiat Panda et 500. Les sièges de la série « Launch Edition » sont les premiers du secteur automobile à être réalisés en fil SeaqualTM, dont le tissage permet d'obtenir un matériau spécifique, certifié par SeaqualTM, dérivé de plastique recyclé.Le fil Seaqual est produit en transformant les plastiques collectés dans la mer en flocons de polyéthylène téréphtalate. Ces flocons sont ensuite utilisés dans le fil à partir duquel les tissus sont fabriqués. Dans la phase de tissage, le polyester marin est mélangé à d'autres fibres écologiques, naturelles, recyclées ou récupérées. Ce processus écologique est complété par l'application de colorants et de finitions respectueuses de l'environnement, basées sur l'économie d'eau et d'énergie. Les deux nouveaux modèles Fiat 500 et City Cross Hybrid Launch Edition donneront ainsi satisfaction à tous ceux qui restent tout aussi attentifs à l'aspect esthétique qu'aux enjeux environnementaux, en termes de consommation et d'émissions.

Fiat 500 et Panda sont les deux icônes complémentaires de la marque Fiat, représentatives de la mobilité urbaine en Europe, avec environ 400.000 unités vendues chaque année. Désormais, avec la technologie Mild Hybrid, Fiat 500 et City Cross contribueront de manière significative à une conduite urbaine plus durable.

Fiat 500 Hybrid est d'ores et déjà disponible à la commande en France à partir de 14 990€ (avec climatisation de série dès la finition Pop) ou en LOA à partir de 149€/mois (sur 37 mois et apport de 1 800€). et City Cross Hybrid le sera dans les prochains jours. Les premières voitures seront livrées au cours du premier trimestre 2020.

Le nouveau moteur Mild Hybrid essence s'appuie sur l'expérience acquise avec le fameux moteur Fire, dont plus de 30 millions d'exemplaires ont été produits, et intègre une nouvelle configuration moteur 1 litre 3 cylindres avec une puissance maxi de 70 ch (51 kW) à 6 000 tr/min et un couple maxi de 92 Nm à 3 500 tr/min. La culasse dispose de deux soupapes par cylindre et d'un simple arbre à cames avec variateur de phase en continu (distribution entraînée par chaîne). La structure comprend une chambre de combustion compacte, des conduits d'admission à haute turbulence et d'une valve EGR (recirculation des gaz d'échappement) externe, permettant d'obtenir un taux de compression remarquablement élevé (12: 1) se traduisant par une meilleure efficacité thermique. Le bloc moteur, développé en collaboration avec Teksid, est fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous haute pression intégrant des chemises de cylindre en fonte, pour réduire les temps de démarrage et contenir le poids du moteur à seulement 77 kg. De plus, une meilleure efficience est obtenue par un niveau de frottement réduit obtenu notamment grâce à un rapport alésage/course de 1,24 (Course longue pour un meilleur rendement) et un dispositif bielle/manivelle avec un décalage de 10 mm (meilleure combustion et conception moteur plus compacte).

Le système BSG est monté directement sur le moteur et est actionné par la courroie qui entraîne également les organes auxiliaires. Le système récupère l'énergie lors du freinage et de la décélération, la stocke dans une batterie au lithium d'une capacité de 11 Ah et l'utilise, à une puissance maximale de 3 600 W, pour redémarrer le moteur en mode Stop&Start et l'assister pendant l'accélération.

Cette technologie permet au moteur à combustion interne de s'arrêter, même à des vitesses inférieures à 30 km/h, simplement en passant au point mort (le tableau de bord, qui affiche des informations sur le système hybride, indique au conducteur quand le faire). En mode roue libre (coasting), la batterie au lithium alimente tous les systèmes, garantissant au conducteur un contrôle total sur le véhicule.

Le moteur Mild Hybrid est associé à une nouvelle évolution de la transmission manuelle C514 à 6 vitesses (boîte de vitesses transversale pour traction avant) permettant d'améliorer la maniabilité et l'efficacité, grâce notamment à de nouveaux roulements et joints à faible friction, à l'utilisation d'un lubrifiant spécifique haute efficacité et à un rapport de 6ème vitesse inédit qui améliore l'économie de carburant en conduite extra-urbaine. Le confort a également été optimisé via de nouveaux supports moteur. Enfin, l'ensemble du groupe moto-propulseur a été abaissé de 45 mm, le centre de gravité plus bas permettant ainsi en plus d'améliorer le comportement routier.

La nouvelle famille de propulseurs FireFly a été développée par FCA pour offrir une gamme de moteurs modulables essence de cylindrée réduite, offrant une bonne efficacité énergétique et des performances de référence dans nombre de ses applications. La structure de base de ces nouveaux moteurs garantit efficience et modularité, permettant d'atteindre par ailleurs un degré élevé de standardisation en termes de composants et de processus de fabrication tout en apportant une très grande flexibilité et un important potentiel de développements futurs.

Les nouvelles séries spéciales Hybrid Launch Edition mettent une fois encore en exergue leur statut d'icônes au sein de la marque Fiat grâce à leur niveau d'innovation technologique continu et leur style intemporel et parfaitement complémentaire : plus aspirationnelle pour la Fiat 500 ou fonctionnelle pour City Cross, la dernière-née de la famille Panda.

D’après communiqué