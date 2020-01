Un avant-goût de la nouvelle Seat Leon

La toute nouvelle Seat Leon est presque là. Le nouveau véhicule de la marque arrive avec un design très évolué, qui conserve l’âme de toutes les générations de Leon. Sa philosophie en matière de design correspond parfaitement aux valeurs de la marque Seat. La nouvelle génération de la Leon se démarque grâce à ses dimensions générales améliorées, à sa face avant plus déterminée, à ses lignes plus fluides et à sa partie arrière plus sculptée.

Le design fort du véhicule repose sur la plate-forme MQB Evo avancée, qui a permis une certaine flexibilité à l’équipe de design. La nouvelle Seat Leon affiche de plus grandes dimensions pour la version 5 portes comme pour la version break, ce qui améliore la sensation d’espace dans le design de la nouvelle génération.

«La toute nouvelle Seat Leon a été conçue par notre équipe avec courage et simplicité et a été réalisée avec force et détermination. Nous avons opté pour la simplicité, parce que chez Seat, nous pensons que la plupart des choses peuvent être dites en peu de mots, et pour la détermination et la force, parce qu’il s’agit de deux attributs qui rendent nos voitures reconnaissables et séduisantes au premier coup d’œil», explique Alejandro Mesonero-Romanos, directeur du design chez Seat.

Les surfaces de la nouvelle Seat Leon ont évolué et arborent des formes plus accentuées, ce qui ajoute en élégance. Les nuances dans la couleur du véhicule sont plus visibles lorsque la lumière se reflète sur la carrosserie. La voiture se présente donc avec une approche tridimensionnelle plus marquée et une esthétique changeante et plurielle.

La partie arrière de la toute nouvelle Seat Leon se distingue par ses feux LED traversants. Les feux et le spoiler créent des lignes qui donnent une impression de vitesse, même quand le véhicule est à l’arrêt.

Le design de la toute nouvelle Seat Leon est le fruit du mélange d’évolution et de révolution, ajoutant une touche inédite d’audace et de puissance sur la route ainsi que de raffinement sous tous les angles de vue.

La toute nouvelle Seat Leon a été conçue et développée sur le site Seat de Martorell et y sera également construite.

La très attendue nouvelle Seat Leon crée déjà le buzz. Il s’agit du véhicule le plus sûr et le plus connecté de la marque et il bénéficiera de motorisations électriques ainsi que d’un design séduisant et évolutif. La quatrième génération sera dévoilée le 28 janvier.

D’après communiqué