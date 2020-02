Covid-19 : un cas suspect à Sfax non encore confirmé

Le directeur régional de la santé à Sfax, Ali Ayadi, a indiqué, ce jeudi 27 février 2020, dans une déclaration à l’agence Tap, qu’un cas suspecté d’avoir contracté le Covid-19 a été identifié dans le gouvernorat de Sfax.

Il a affirmé qu’il s’agit d'une Tunisienne revenant de Milan dimanche dernier. « Les autorités concernées lui ont recommandé de rester chez elle en attendant le résultat des analyses. Les unités sanitaires se sont déplacées à son domicile suite à un appel téléphonique. Elle les a informées de son état de santé, tout en s’interrogeant sur les mesures à prendre », indique-t-il, appelant les citoyens à ne pas paniquer et à faire preuve de vigilance.

D’autre part, la présidente de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a déclaré que « le cas suspect ne souffre ni de problèmes respiratoires ni de fièvre et ne présente pas les symptômes du coronavirus mais plutôt ceux de la grippe saisonnière. Les analyses et contrôles médicaux s’inscrivent dans le cadre des mesures préventives ».

Elle a, également, ajouté que « les résultats des analyses effectuées par le laboratoire de référence de l'hôpital Charles Nicole sur le cas suspect devraient être prêts demain vendredi ».

