Une photo du nouveau gouvernement au complet, a été publiée ce jeudi 27 février 2020, par la présidence de la République.

Les membres du gouvernement, qui ont prêté serment aujourd’hui à l’ARP puis au palais de Carthage en présence du président de la République, Kaïs Saïed.

Le chef de l'Etat a souligné, à cette occasion, la nécessité de concevoir de nouveaux mécanismes dans le travail politique, ajoutant que le législateur doit aujourd'hui s'efforcer de faire en sorte que les lois qu’il vote soient légitimes afin d'atteindre un minimum de congruence entre légalité et légitimité.

Il a souligné que les attentes du peuple sont nombreuses et que personne n'a le droit de les ignorer, indiquant que le plus grand défi est la situation économique et sociale. Kaïs Saïed a également souligné la nécessité de mettre un terme à la corruption endémique et la nécessité de gagner cette bataille, soulignant l'importance de la clarté des objectifs et des moyens.

