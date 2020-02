Noureddine Bhiri : jamais je noserai nier l'apport de Bourguiba pour la patrie !

« Ceux qui mettent devant eux le portrait de Bourguiba, ils étaient où en 87, 88 et 89 ? » s'est interrogé le chef du bloc d’Ennahdha, Noureddine Bhiri lors de son passage ce jeudi 27 février 2020, sur Shems Fm.

Noureddine Bhiri a déploré le manque de remerciements adressés hier par les députés à l’ancienne équipe gouvernementale, soulignant que peu importent les différends, l’effort devait être salué. « L’ancien gouvernement n’a pas réussi tout ce qu’il a entrepris, mais un effort a été fait et rien que pour cela il fallait le remercier. Je suis contre la politique de Bourguiba par exemple mais jamais je n’oserai nier son apport pour la patrie. Aujourd’hui on affiche ses photos alors qu’on lui a tourné le dos de son vivant, à quoi ça va l’avancer? Bourguiba est plus mien qu’il n’est le leur » a affirmé Noureddine Bhiri.

« Ils sont rejoint le clan de Ben Ali et de la coiffeuse et n’ont même pas été aux funérailles de Bourguiba, ils l’ont humilié après il est devenu leur icône. Malgré les crimes qu’il a commis je ne nierai jamais que c’est lui a fondé l’Etat et que c’est un leader » a-t-il poursuivi.

M.B.Z