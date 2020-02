Mohamed Affes sattaque à Fakhfakh en proférant des propos homophobes et extrémistes

Le député Al Karama, Mohamed Affes, a condamné lors de son intervention lors de la plénière, ce jeudi 27 février 2020, les orientations idéologiques du chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, exprimées lors de sa campagne électorale présidentielle.

Mohamed Affes a estimé qu’Elyes Fakhfakh ne fait que servir les intérêts de « la bande francophone ». « Tu n’es pas le plus apte parce que tu n’es pas capable d’arrêter les crimes de la France en Tunisie. Tu ne peux pas te débarasser de ta nationalité française et tu ne peux pas empêcher l'ambassadeur de France en Tunisie, qui se pavane comme il veut dans les quatre coins du pays. Tu es là pour défendre les intérêts de la France. Tu n’es pas le plus apte parce que tu défends un projet laïc extrémiste. Tu défends les horribles droits des homosexuels, le droit de ne plus présenter un acte de mariage dans les hôtels et la dépénalisation de la consommation du cannabis. Tu es pour l’égalité successorale et l’ouverture des restaurants durant le mois de ramadan ».

Le député, élu de Sfax, a appuyé ses propos par des versets coraniques, tout en fustigeant Elyes Fakhfakh.

Il a, également, affirmé que le ministre proposé pour le département de l’Environnement est un ancien indic durant le régime de Ben Ali et que la séparation entre le département des Affaires locales et de l’Environnement est une manœuvre pour servir la société de recyclages des déchets ayant déjà employé Elyes Fakhfakh avec un conflit d'intérêt flagrant.

S.H