Hichem Ben Ahmed invite à un gouvernement de réconciliation nationale

Le député Tahya Tounes Hichem Ben Ahmed a appelé le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhafakh, lors de son intervention ce jeudi 27 février 2020, à élargir son assise politique après avoir obtenu le vote de confiance.

Hichem Ben Ahmed a considéré que la mise en place du gouvernement a pris énormément de temps, mettant l’accent sur la lourde responsabilité qui l’attend. « J’estime qu’Elyes Fakhfakh aurait pu élargir son assise politique. Je l’appelle gentiment à aller au-delà du vote de confiance et à poursuivre les concertations afin d’avoir un gouvernement d’intérêt national et pourquoi pas un gouvernement de réconciliation nationale ».

Il a ajouté que son bloc va voter pour le prochain gouvernement, et va le soutenir par la suite. « Il faut abandonner l’idée de faire chuter ce gouvernement après six mois et tenter de déployer les efforts nécessaires pour l’inscrire dans la durée ».

Le député a tenu, également, à dénoncer les remarques remettant en cause le patriotisme des Tunisiens binationaux, considérant qu’il s’agit d’un faux problème qui ne devrait même pas se poser.

S.H