Kaïs Saïed au ministère de lIntérieur

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, dans la soirée de ce mercredi 26 février 2020, une visite au siège du ministère de l'Intérieur, où il a été reçu par le ministre de l'Intérieur, Hichem Fourati.

Le chef de l’Etat a tenu à saluer les cadres sécuritaires, au nom du peuple tunisien, pour leurs efforts en matière de lutte contre le terrorisme, adressant ses encouragements aux différentes équipes et unités pour continuer à assurer la sécurité des citoyens.

Kaïs Saïed s’était rendu plus tôt dans la journée au ministère de la Défense nationale. Ces visites font suite au succès d’une opération préventive menée par les unités sécuritaires et les forces militaires et qui a conduit hier à la neutralisation de deux éléments terroristes à Kasserine.

M.B.Z