Chahed signe le décret : création de l'Observatoire de lutte contre la violence à l'égard des femmes

Le chef du gouvernement sortant, Youssef Chahed, a signé ce mercredi 26 février 2020, un décret gouvernemental créant et organisant l'Observatoire national de lutte contre la violence à l'égard des femmes.

La proposition de créer cet observatoire vient en application des exigences de l’article 40 de la loi fondamentale n ° 58 du 11 août 2017 relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et dans le cadre de l'institutionnalisation du suivi du phénomène de la violence et du développement de mécanismes pour l'étudier dans ses différents aspects scientifiques, psychologiques et sociaux.

Un communiqué de la présidence du gouvernement précise que la création de cet observatoire s’inscrit dans la continuité du système juridique dans le domaine de la lutte contre la violence à l'égard des femmes.

M.B.Z