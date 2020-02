Conseil des ministres restreint sur les mesures pour lutter contre le Covid-19

Le conseil des ministres a tenu, ce mercredi 26 février 2020, une réunion restreinte sous la présidence de chef du gouvernement sortant chargé de la gestion des affaires courantes, Youssef Chahed, en vue de déployer les mesures nécessaires pour prévenir l’apparition du Covid-19 en Tunisie.

La ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh a présenté le plan national de prévention contre le Covid-19, en assurant que qu’aucun cas n’est enregistré jusqu’à maintenant en Tunisie. Elle a ajouté que la commission permanente pour le suivi du Covid-19 au sein du ministère de la santé suit minutieusement la progression de l’épidémie sur le plan international.

Selon Sonia Ben Cheikh, la stratégie adoptée pour prévenir l’apparition du virus consiste à renforcer la vigilance et la surveillance épidémiologique au niveau des postes frontaliers, des aéroports et des ports maritimes ; sensibiliser les citoyens sur les gestes préventifs ; renforcer les préparations au niveau des établissements de santé publics et privés ainsi que suivre l’évolution de l’épidémie dans le monde en coordination avec les ambassadeurs du pays.

En insistant sur la nécessité de consolider les mesures préventives, Youssef Chahed a chargé les gouverneurs de suivre la mise en place des stratégies adoptées dans chaque gouvernorat et mobiliser les commissions régionales de lutte contre les catastrophes naturelles. Il a également appelé à la coordination entre toutes les parties gouvernementales concernées par la lutte contre le Covid-19.

I.M