Décret gouvernemental pour la création de sociétés de production délectricité

La présidence du gouvernement a annoncé, ce mercredi 26 février 2020, un décret gouvernemental permettant la formation de sociétés de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables pouvant vendre l'électricité aux grands consommateurs, tout en bénéficiant du droit du transfert d’électricité à travers le réseau national.

Ce décret fixe les conditions et les procédures spécifiques aux autorisations. Ces nouvelles mesures permettront d’accroître les investissements réalisés par les sociétés actives dans le secteur des énergies renouvelables. Elles permettront, également, aux grands consommateurs d’assurer les besoins en énergie électrique à un coût réduit et stable. Cela va améliorer leur pouvoir concurrentiel outre le rendement sur le plan national au niveau de la confiance des investisseurs, la création de nouveaux postes d’emplois et la stabilisation des prix des différents produits industriels ayant un grand contenu énergivore.

S.H