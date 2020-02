Lessentiel du discours dElyes Fakhfakh

Dans ce contexte, le chef du gouvernement désigné a assuré « Pour entamer ces réformes, nous avons besoin d’un gouvernement fort capable de faire des sacrifices. Nous avons besoin d’un parlement qui soutient le gouvernement et le contrôle. Nous avons besoin de responsables d’Etat capables de tenir les institutions à l’écart des tiraillements politiques. Nous avons besoin d’une administration efficace. Tous les acteurs sur la scène nationale doivent contribuer à la mise en place des réformes, notamment, les organisations nationales, la société civile, les médias, la presse… Et cela fait partie de la responsabilité de ce gouvernement ».

Il a ajouté « La diversité politique au sein de cette coalition gouvernementale peut constituer un facteur de réussite et de succès si on place l’intérêt national au dessus de tout. Ce gouvernement va œuvrer à la lutte contre la criminalité et soutiendra les efforts des forces sécuritaires. Il va lutter contre la cherté de la vie et la contrebande. D’autre part, ce gouvernement œuvrera à l’amélioration du climat d’investissement ».