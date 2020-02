Ennahdha appelle Elyes Fakhfakh à rattraper le coup

Dans un communiqué publié ce soir mardi 25 février 2020, à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, le parti Ennahdha a appelé Elyes Fakhfakh à « rattraper le coup ».

Le parti de Rached Ghannouchi a, en effet, exprimé des réserves face à l’absence d’un gouvernement d’union nationale appelant le chef du gouvernement désigné à y remédier.

Ennahdha a cependant affirmé qu’il accordera sa confiance au gouvernement, lors de la plénière prévue demain mercredi 26 au Parlement, appelant l’équipe Fakhfakh à « concentrer ses efforts sur les priorités nationales en matière d’intensification de la guerre contre la corruption, le crime sous toutes ses formes, la cherté de la vie et le chômage, ainsi qu’à veiller à mettre en place les réformes nécessaires et la restructuration des entreprises publiques et de l’administration ».





R.B.H