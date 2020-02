Youssef Chahed : nous ne pouvons pas continuer avec des entreprises publiques en déclin !

A l’issue de la réunion du chef du gouvernement désigné avec les représentants des partis et blocs de la coalition gouvernementale et de la signature du document contractuel, aujourd'hui, lundi 24 février 2020, Youssef Chahed, président de Tahya Tounes a déclaré que « Elyes Fakhfakh a réussi à réunir un soutien politique autour de son gouvernement ».

« Le soutien n’est certes pas large mais le plus important est que ce soutien est solide. Le gouvernement comporte des compétences politiques de premier rang et ceci le confortera politiquement », a-t-il dit.

« Le document contractuel comporte les grandes orientations en matière de santé, emploi, numérisation, lutte contre la corruption, développement…nous devons nous pencher aujourd’hui sur les réformes et pousser davantage vers les transferts sociaux. Pour réussir tout cela, il faut trouver des ressources. Ces ressources peuvent être trouvées à travers la restructuration des entreprises publiques. Je le dis et le répète, nous ne pouvons pas continuer avec des entreprises publiques offrant des services en déclin et qui ne satisfont plus les citoyens et représentant aussi une charge pour les caisses de l’Etat. Il faut faire preuve d'union et de courage politique. Ceci ne passe pas obligatoirement par la cession mais il faut, même si c’est le cas, dépasser les lignes rouges », a affirmé Youssef Chahed.

R.B.H