Kaïs Saïed - émir du Qatar : possibilité de convertir les dettes en projets dinvestissement

Le président de la République, Kaïs Saïed et l’émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ont donné une déclaration conjointe à l’issue des concertations bilatérales entre les délégations des deux pays.

Les deux chefs d’Etat ont assuré la concordance de leurs points de vue sur les questions arabes et internationales d’intérêt commun, notamment, la crise libyenne et la cause palestinienne.

A cette occasion, le président de la République Kaïs Saïed a indiqué que les concertations ont porté sur la nécessité de parvenir à une solution libo-libyenne et la possibilité d’inviter les tribus libyennes à une deuxième réunion plus élargie en Tunisie. Il a ajouté que la cause palestinienne a été, également, évoquée mettant l’accent sur l’importance du respect de la légitimité internationale, en dépit de ses limites.

Le chef de l’Etat a mis en exergue les relations séculaires entre les deux pays, tout en rappelant le soutien financier du Qatar à la Tunisie depuis 2011, notamment, la possibilité de convertir les dettes en projets d’investissement. Il a, également, salué la disposition de l’Emir du Qatar à participer au projet de la cité sanitaire au gouvernorat de Kairouan ainsi qu’à celui des marchés de production au gouvernorat de Sidi Bouzid pour la collecte et la transformation des produits agricoles.

Pour sa part, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a indiqué qu’il y a une réelle volonté de développer les relations entre les deux pays dans tous les domaines, notamment, celui politique. Il a, également, assuré que les relations entre la Tunisie et le Qatar sont exemplaires.

S.H