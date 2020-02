Mohamed Abbou : nous pratiquerons la tolérance zéro contre la corruption politique !

Le secrétaire général d’Attayar, Mohamed Abbou, a souligné, suite à la signature ce lundi 24 février 2020 du document contractuel par les partis formant la coalition gouvernementale, que l’important reste de s’engager à appliquer son contenu.

« Elyes Fakhfakh a écouté les propositions des partis et notamment celles d’Attayar et il est important de s’engager par ce document, ce que nous ferons » a-t-il précisé.

« Nous avons tous convenu pour une tolérance zéro envers la corruption politique et c’est l’occasion de bâtir un Etat fort et juste capable d’engager les réformes économiques et sociales » a ajouté M. Abbou.

M.B.Z